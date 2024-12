Ilrestodelcarlino.it - "Tante iniziative, attireranno gente"

Soddisfatto per il numero diorganizzate e per l’offerta natalizia della città Stefano Tasselli, titolare dell’omonima ottica. "Lein città per questo periodo sono tantissime – sottolinea Stefano Tasselli – quindi penso cheparecchiaanche rispetto agli anni passati. Penso sia stato un lavoro collaborativo e molto buono, tra pista, mercatini ed eventi ci sarà da divertirsi nei prossimi giorni. E speriamo sarà così anche nella realtà, ma per adesso sulla base di quello che vedo nel nostro negozio posso dire che non c’è da lamentarsi".