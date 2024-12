Trentotoday.it - Tamponamento violentissimo in Autobrennero

Leggi su Trentotoday.it

Ancora uno schianto tra mezzi pesanti in A22: dopo quello di Vadena, con un autista finito in ospedale, ieri, sabato 30 novembre, la corsia sud dell’nei pressi di Vipiteno ha visto un violento, con la parte posteriore di un camion entrata letteralmente in quella.