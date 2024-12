Vanityfair.it - Stephen Bogart ricorda i genitori Humphrey Bogart e Lauren Bacall: «Noi figli venivano dopo tutto il resto. Dopo le bevute, il fumo, le risate e i party»

Leggi su Vanityfair.it

Ilo delle icone di Hollywood racconta il privato (senza tralasciare dettagli scomodi) nel documentario: Life Comes in Flashes: «Mamma nel suo libro ha scritto che lei volevada Bogie. Loro mi guardavano e vedevano me in lui e viceversa. Non è proprio il motivo ideale per volere una prole»