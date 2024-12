Unlimitednews.it - Stellantis, si dimette l’Ad Carlos Tavares

ROMA (ITALPRESS) – L’amministratore delegato diha presentato le dimissioni e il Consiglio di Amministrazione le ha accettate.In una nota il gruppo annuncia che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi oggi sotto la presidenza di John Elkann, ha accettato le dimissioni didalla carica di Chief Executive Officer con effetto immediato. Il processo per la nomina di un nuovo CEO permanente è già in corso, gestito da un Comitato Speciale del Consiglio, e si concluderà entro la prima metà del 2025. Nel frattempo, sarà istituito un nuovo Comitato Esecutivo presieduto da John Elkann.conferma la guidance presentata alla comunità finanziaria il 31 ottobre 2024 in relazione ai risultati dell’intero anno 2024. Il Senior Independent Director di, Henri de Castries, ha commentato: “Il successo disin dalla sua creazione si è basato su un perfetto allineamento tra gli azionisti di riferimento, il Consiglio e il CEO.