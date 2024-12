Ternitoday.it - Stefano D’Alessandro: “Nessuna richiesta d’incontro da parte della Ternana Women”

Leggi su Ternitoday.it

Dopo la vittoria in campo contro il Milan Futuro, il presidentein sala stampa per parlarebotta e risposta in settimana sul progetto stadio-clinica: “Sul comunicato- ha affermato il presidente - è stato detto che non ho dato seguito a.