SSC Napoli e il colpo dall’Inter di Beppe Marotta | un attaccante nel mirino

Leggi su Dailynews24.it

La SSCha messo nell’dell’Inter, ora in prestito allo Spezia, Francesco Pio Esposito. A rivelare l’indiscrezione di mercato il quotidiano Il Mattino. Di seguito un estratto dal portale TMW: “L’è di proprietà dell’Inter che lo ha ceduto in prestito agli Aquilotti”. “Secondo quanto riporta l’edizione odierna de Il Mattino, non .L'articolo SSCe ildi: unnel