Sondriotoday.it - Sondrio: tre opere eliminate dal programma lavori pubblici 2024-2026

Leggi su Sondriotoday.it

Tre progetti messi in stand-by ed eliminati dal piano triennale dei: si tratta di quelli relativi all'area dell'ex night in piazza Garibaldi, della piazzetta San Rocco e del nuovo sottopasso di via Carducci.Ragioni tecniche"Si tratta di modifiche al piano.