Snowboard, splende ancora l'Italia nel PSL di Mylin! Maurizio Bormolini vince, Gabriel Messner sul podio!

Due gare, due vittorie perdelloalpino in Coppa del Mondo in quel di, in Cina. Ieri era toccato ad Edwin Coratti trionfare nel PGS, oggi, nel primo PSL della stagione,coglie il trionfo, il quinto della carriera, quarto nella disciplina.Giornata super per l’atleta lombardo che, dopo il secondo posto nelle qualificazioni, è stato veramente dominante negli scontri diretti, fino alla Big Final. La sfida decisiva con il veterano austriaco Benjamin Karl è stata durissima, ma l’azzurro, su pista rossa, è riuscito a prevalere di cinque centesimi.Italia che continua a festeggiare tra gli uomini: arriva il terzo posto di, che nella finalina è riuscito a superare lo sloveno Tim Mastnak di 44 centesimi. Per il classe 1997 è il primodella carriera.