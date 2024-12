Slalom femminile Killington 2024 oggi in tv | canale orario e diretta streaming sci alpino

Leggi su Sportface.it

Tutto pronto per lospeciale di, gara valevole per la Coppa del Mondo/2025 di sci. Dopo logigante di sabato che ha riservato qualche sorpresa, le migliori specialiste dei pali stretti sono pronte a dare nuovamente spettacolo. Grande assente è l’idolo di casa Mikaela Shiffrin, costretta a dare forfeit dopo la caduta nel gigante. Lo spettacolo però di certo non mancherà con tante atlete pronte a lottare per il podio. Va a caccia di riscatto la polivalente Federica Brignone, caduta nella gara di sabato, mentre la 18enne Giorgia Collomb proverà a stupire ancora dopo aver conquistato i primi punti in gigante. Al cancelletto di partenza ci saranno anche le azzurre Martina Peterlini, Marta Rossetti, Beatrice Sola e Lara Della Mea. Chi trionferà? L’appuntamento è per le ore 16:00 di domenica 1° dicembre con la prima manche, mentre la seconda si svolgerà alle ore 19:00.