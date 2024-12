Lapresse.it - Siria, distrutta la statua del fratello defunto del presidente Bashar al-Assad ad Aleppo

Nella notte fra venerdì e sabato i ribelli Hay’at Tahrir al-Sham (Hts) e altre fazioni ribelli che hanno lanciato un’offensiva contro le forze del regimeno sono penetrate in alcuni quartieri diine hanno il controllo della maggior parte della città, dei centri governativi e delle prigioni. Unadeldelal-, Basil, è stata. Il filmato, nel quale si sentono i ribelli festeggiare e sparare in aria, è stato girato dal giornalista turco Ibrahim Bozan che lo ha poi diffuso sui suoi canali social. Basil al-sembrava destinato a succedere al padre il quale sembrava preferirlo al, ma morì in un incidente stradala a Damasco nel 1994.