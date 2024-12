Ilrestodelcarlino.it - "Sicurezza stradale è una priorità"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Louise Bennett sostiene fermamente che lasia unaper la salute pubblica. "Mi sembra che le nuove misure e modifiche al codice della strada si concentrino solo sui disicentivi, come le multe e il ritiro della patente. Si potrebbe contemporaneamente investire su modelli di ‘behaviour change’ (cambiamenti di abitudine) più positivi. In Inghilterra ci sono per esempio diverse campagne e interventi efficaci che cercano di far riflettere sull’impatto sociologico delle proprie azioni pericolose, sulla vita degli altri proprio a livello umano, e comportamenti che premiano una guida sicura".