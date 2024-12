Lanazione.it - Si salvano soltanto Quirini e Magnaghi

Leggi su Lanazione.it

COLETTA: 5,5. In occasione del secondo gol, non riesce ad alzarla sopra la traversa. In altre due occasioni evita che il passivo sia ancora più pesante. FRISON: 5. Non entra mai in partita e si fa saltare spesso dagli attaccanti di casa. FAZZI: 5. Rimedia anche il cartellino giallo, che lo costringerà a saltare il derby contro l’Arezzo. Anche lui non riesce a contenere Molina, molto ispirato. GASBARRO: 5. Commette il fallo del calcio di rigore, che permette alla Vis di pareggiare. Questo errore pesa molto sull’andamento della gara. GEMIGNANI: 5. Dovrebbe spingere di più, ma dai suoi piedi non arrivano cross per gli attaccanti rossoneri. CATANESE: sv. La sua partita dura solo 35’ minuti. Poi è costretto ad uscire per una botta al setto nasale dopo uno scontro di gioco a centrocampo con Paganini.