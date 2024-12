Padovaoggi.it - Sfonda i finestrini di sei auto per rubare, arrestato dai Carabinieri

Leggi su Padovaoggi.it

Ha rotto idi seiparcheggiate e in quattro di queste ha rubato degli oggetti. Per questo idella Sezione Radiomobile della Compagnia di Padova hanno, in flagranza di reato, un cittadino tunisino 54enne in Italia senza fissa dimora. L'uomo era già noto alle.