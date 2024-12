Lanazione.it - Serve più sicurezza sulle strade. E guidiamo con prudenza

Stava tornando a Magione dal figlio di sei anni. Ma l’auto, in un maledetto martedì di novembre, è finita contro un’altra macchina. E Najat, 30 compiuti da poco, a casa non è più arrivata. Stiven non era neanche maggiorenne. Frequentava il quarto anno all’Istituto Rosselli-Rasetti. Era in scooter con un amico quando è finito a terra a Castiglione del Lago. Giovanni aveva appena 18 anni. Amava lo sport, era arbitro di basket. Rientrava dai genitori a Torgiano dopo una gara ma è stato sbalzato dalla moto a pochi metri da loro. I sogni di Walter e Ilaria invece si sono infranti venerdì sera lungo la Flaminia. Nomi, storie, vite spezzate sulla strada. Madri, figli, nonne che non torneranno più dai loro cari. È l’ora di dire basta. Troppi fiori sono stati deposti lungo le nostre. Troppi giovani, genitori, fratelli e nonni non sono più tornati a casa.