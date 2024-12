Lapresse.it - Serie A, Lecce-Juventus 1-1: bianconeri raggiunti in pieno recupero

Ilha pareggiato con la1-1 nella quattordicesima giornata diA allo stadio Via del Mare. Isono passati in vantaggio al 68? con una rete di Andrea Cambiaso, poi Ante Rebic al 93? ha segnato il gol del pareggio. Ilè momentaneamente fuori dalla zona retrocessione, sedicesimo in campionato con 13 punti. Laresta sesta con 26 punti.