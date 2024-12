Vanityfair.it - Sempre più pelose: sono tutte da accarezzare le scarpe più cool dell'inverno

Leggi su Vanityfair.it

Furry o fluffy che siano, in ogni caso decisamente «funtastiche». Parliamo, ovvero quanto di più divertente ci sia da sfoggiare in questa stagione fredda. Dalle passerelle ai nostri piedi, per tutti i gusti: décolleté, ballerine, ciabattine, stivaletti. Poco pratiche? Dipende. Molto camp? Decisamente