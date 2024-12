Agrigentonotizie.it - Sempre in prima linea nei casi di alluvione e terremoto: dopo 33 anni va in pensione il capo reparto Angelo Taormina

Leggi su Agrigentonotizie.it

33di servizio, da oggi ildei vigili del fuoco di Agrigentoè in. Figura carismatica e punto di riferimento per i colleghi,ha svolto diverse, complicate, missioni come quella legata all'nel Messinese, quella per ildi.