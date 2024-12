Golssip.it - Selvaggia Lucarelli vs Bruganelli-Madonia: “Ci siamo tolti dubbi su ineleganza”

Leggi su Golssip.it

Polemica in studio durante la diretta del programma: la giornalista ha fatto notare che l'ex maestro ha parteggiato sui social per la compagna anziché per la Pellegrini