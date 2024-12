.com - SELMI, video intervista Sanremo Giovani 2024: «Oggi scrivo in modo meno viscerale ma più comprensibile»

La nostra, tra gli artisti in gara acon il brano Forse per sempreVi presentiamo la nostra, tra gli artisti in gara acon il brano Forse per sempre (Asian Fake / Warner Music Italy). Una ballad dolce, delicata, in cui il cantautore toscano esplora il desiderio di un legame eterno, anche se, come canta nel ritornello con la voce quasi spezzata, fa paura. Un brano che racconta al contempo tutta la potenza e la fragilità delle relazioni, ricordandoci che a volte per amore si è disposti a rischiare tutto, forse per sempre.Un ragazzo che si sente cresciuto sia dal punto di vista artistico che umano in questo anno, dopo la partecipazione a X Factor, in cui ha pubblicato un EP e fatto esperienza sui palchi.