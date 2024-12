Lapresse.it - Sciopero generale, Salvini: “Landini sia cauto, chi invita a rivolta scatena caos”

“Chiedo al segretario della Cgil di essere, di usare le parole con attenzione, perché quando unoallasociale e poi arrivano il, i disordini, gli attacchi alla polizia, ai negozi, i cassonetti incendiati, le auto danneggiate. Quando qualcuno brucia le foto dio di altri ministri in mezzo a una strada non è mai un buon segnale”. Lo ha detto il ministro dei Trasporti e leader della Lega, Matteo, in una diretta social. “Quindi, tranquillo. Sereno, Difendi gli interessi di quelli che rimangono iscritti alla Cgil peròre allasignifica anchere ile poi magari non poter controllare più quello che accade”, ha concluso.