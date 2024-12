Liberoquotidiano.it - Sciopero, flop sia a scuola che in sanità: così la sinistra ha perso le sue roccaforti storiche

Leggi su Liberoquotidiano.it

Tra i grandi scornati dellodi venerdì non ci sono solo Maurizio Landini e Pierpaolo Bombardieri, ma anche la leader del Pd Elly Schlein. Ringalluzzita dai risultati dell'ultimo turno delle regionali, con le vittorie in Emilia Romagna e Umbria, la dem si è ributtata nella mischia con due grandi classici della: lae la. Solo pochi giorni fa, replicando al premier Meloni, la segretaria Pd spiegava che «è bellissima unapubblica che cura indipendentemente da quanti soldi hai in tasca; è bellissima unapubblica che dia istruzione di qualità». Posizione ribadita anche nell'ultima direzione del partito, al termine della quale Schlein ha annunciato una nuova «mobilitazione di piazza» proprio su questi temi. E condivisa con laestrema di Avs, che con Angelo Bonelli rilancia: «Ci troviamo difronte a una manovra che aggredisce lapubblica, la, i servizi di trasporto e il ceto medio di questo Paese».