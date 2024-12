Oasport.it - Sci alpino, Mikaela Shiffrin grande assente dello slalom di Killington. Le italiane vogliono crescere

Siamo pronti per vivere il secondo capitolo della tappa di(Vermont, Stati Uniti) che manderà ufficialmente in archivio il primo appuntamento della lunghissima trasferta nordamericana della Coppa del Mondo di scifemminile 2024-2025. Dopo l’antipasto di ieri, rappresentato dal gigante, quest’oggi sarà la volta dei pali stretti a prendere il proscenio con la padrona di casa per eccellenza,, che sarà ladopo la brutta caduta di ieri.Quale sarà il programma della giornata? La prima manche prenderà il via alle ore 16.00(le ore 10.00 locali), mentre la seconda e decisiva scatterà alle ore 19.00. Cosa dovremo aspettarci dalla gara di? Come detto, senzatutto cambierà. Alle spalle della statunitense le riveli proveranno a sgomitare per emergere cercando quantomeno di raggiungere il podio.