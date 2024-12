Ilrestodelcarlino.it - Sassoferrato Genga, seconda sconfitta di fila

0 TAVULLIA VALFOGLIA 3: Bruni, Di Nuzzo, Marzioni (16’ st Federici), Rossini, Paoluzzi, Silvestri, Morettini (40’ st Piermattei F.), Arcaleni, Ricci, Paoletti (33’ st Bettini), Perini. Panchina: Masci, Cinti, Loppi, Santinelli, Tolu, Tirrarelli. All. Gobbi. TAVULLIA VALFOGLIA: Arcangeli, Salvatori, Ferrini, Marcolini, Passeri, Principi, Sgaggi F., Morelli, Vegliò (22’ st Ricci), Giunchetti (32’ st Sensoli), Cirulli (42’ st Cesarini). Panchina: Tacchi, Sciamanna, Castellano, Mancini, Baldelli. All. Arcangeli. Arbitro: Persichini di Macerata Reti: 23’ pt Morelli, 40’ pt Vegliò, 44’ st Ricci. Note: ammoniti Paoluzzi, Silvestri, Paoletti e Di Nuzzo.diper il. La formazione di casa non riesce a pungere, lo fa invece la squadra ospite che chiude il primo tempo in doppio vantaggio grazie alla reti di Morelli e Vegliò.