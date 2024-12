Bergamonews.it - Sanremo 2025 si avvicina: svelati i nomi dei 30 cantanti in gara

Leggi su Bergamonews.it

Sono statidirettamente da Carlo Conti all’interno dell’edizione del Tg1 delle 13:30 idei 30 big che saranno in, la kermesse musicale più celebre e seguita d’Italia che si svolgerà dall’11 al 15 febbraio.Ecco idei concorrenti: Achille Lauro, Gaia, Coma Cose, Francesco Gabbani, Willie Peyote, Noemi, Rkomi, Modà, Rose Villain, Brunori Sas, Irama, Clara, Massimo Ranieri, Emis Killa, Sarah Toscano, Fedez, Simone Cristicchi, Joan Thiele, The Kolors, Bresh, Marcella Bella, Tony Effe, Elodie, Olly, Francesca Michielin, Lucio Corsi, Shablo con Guè, Joshua eTormento, Serena Brancale, Rocco Hunt, Giorgia.“Devo ringraziare i, le case discografiche, sia le major che le indipendenti, i produttori che sono tantissimi e gli autori della canzoni che mi hanno messo veramente in difficoltà, tant’è che abbiamo portato i protagonisti a 30 e magari altri 10 avrebbero comunque meritato di essere tra questi 30, ho fatto una scelta”, ha spiegato il direttore artistico, che ha parlato di un cast “particolarmente variegato.