Lapresse.it - Sanremo 2025, Carlo Conti annuncia i concorrenti: le reazioni dei cantanti

, direttore artistico e conduttore del Festival di, hato idella 75esima edizione del festival didurante l’edizione delle 13.30 del Tg1. Alcunihanno pubblicato sui loro profili social leal momento della nomination in gara. Da Francesco Gabbani a Francesca Michielin che abbraccia la nonna commossa, dall’esultanza di Fedez in compagnia del cane Silvio ai festeggiamenti dei Coma Cose e di Marcella Bella con amici e parenti. La kermesse è in programma dall’11 al 15 febbraio