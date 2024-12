Ilrestodelcarlino.it - San Benedetto, il vento fa volare un cartone sul parabrezza dell’auto: si schianta contro un palo

San, 1 dicembre 2024 – Il destino talvolta è davvero beffardo. Ne sa qualcosa la giovane donna che questa mattina, verso le 7, si trovava alla guida della sua Fiat Panda, quando una raffica diha improvvisamente sollevato un pezzo diindirizzandolo verso ildell’utilitaria disorientando la conducente che si ètaunai margini della carreggiata. L’insolito incidente è accaduto nelle vicinanze della rotatoria di zona Ragnola, raccordo Ascoli-Mare. L’impatto è stato piuttosto severo. La parte anteriore della Fiat Panda è andato distrutto e sul posto sono dovuti intervenire anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza il mezzo. Scattato l’allarme, la centrale operativa del 118 ha inviato un equipaggio della potes di Sani cui sanitari hanno visitato la giovane donna, leggermente contusa e frastornata per l’occorso, a bordo dell’ambulanza.