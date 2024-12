Lanazione.it - Ritrovato morto l’ex autista scomparso

Massa, 1 dicembre 2024 - È finita in dramma la ricerca di Francesco Calzi, il pensionato di 85 anni che eraall’inizio della settimana. Era salito in auto, ma le sue tracce si sono però perse dopo poco, e da quel momento nessuno lo aveva più visto in giro. La speranza che ha animato fino all’ultimo tutti gli amici e chi lo conosceva, era che si fosse messo alla guida per andare a trovare qualcuno, qualche parente o qualche amico. E invece la speranza si è infranta quando, nel pontremolese, lui senza vita e la sua auto sono stati trovati nella frazione di Veserada nel guinadese. Sul posto sono giunti i carabinieri. Si fa strada l’ipotesi di un malore improvviso, che non ha permesso a Francesco di chiedere aiuto. Aveva 85 anni, era vedovo, e coloro che lo conoscevano bene sottolineano che, nonostante l’età avanzata, era perfettamente autonomo.