Today.it - Rimonta del Matera: la Virtus cade alla Nuovarredo Arena

Leggi su Today.it

Dopo tre vittorie di fila laFrancavilla subisce una sconfitta:la formazione guidata da Ciro Ginestra è stata battuta per 2-1 dal, in, risultato che ha causato la perdita del primo posto al netto della vittoria del Casarano sul Francavilla FC per 1-0.