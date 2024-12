Romatoday.it - Ranieri paragona Pellegrini a Lampard: "È un fenomeno"

Lunedì sera contro l’Atalanta ritroverà una maglia da titolare Lorenzo. Il capitano della Roma dopo il turno di riposo in Europa League nella sfida al Tottenham (2-2), davanti al suo pubblico proverà a scacciare via i fischi. Su di lui punta tanto Claudiooggi come 5 anni fa.