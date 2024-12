Ilpescara.it - Raggirano una donna, riferendole di un incidente in cui sarebbe rimasta coinvolta la figlia: due arresti per truffa aggravata

Leggi su Ilpescara.it

Due ragazzi, 21 e 22 anni, sono stati arrestati nel tardo pomeriggio di sabato 30 novembre, a Spoltore. dai carabinieri della locale stazione, in collaborazione con gli agenti della polizia locale, per il reato diin concorso. I due sono accusati di aver messo in atto un raggiro.