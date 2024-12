Casertanews.it - Ragazzo pestato da un gruppo di balordi ubriachi nella via della movida

Leggi su Casertanews.it

Giovanenei luoghiad Aversa. E’ accaduto intorno all’una,notte fra sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre. Stando alla ricostruzione dei fatti, un, passeggiando in via Seggio, ha incrociato delle persone di nazionalità straniera, in evidente stato di.