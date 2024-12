Thesocialpost.it - Ragazzino non si ferma all’alt e investe un militare dell’Esercito: “Avevo paura di perdere lo scooter”

Leggi su Thesocialpost.it

Napoli – Ha solo 14 anni ed è incensurato ilche, a bordo del suo, ha attraversato la zona pedonale di piazza Dante, a pochi passi da via Toledo. Sul posto erano presenti i carabinieri della compagnia Napoli centro, impegnati in un servizio straordinario di controllo durante la movida partenopea.Leggi anche: Incendio in un bed and breakfast a Napoli: morta la 28enne Emanuela ChirilliNella serata di sabato 30 novembre, unitaliano, attivo nell’operazione “Strade sicure”, ha intimato l’alt al giovane. Quest’ultimo, però, ha tentato di invertire la marcia per fuggire, finendo per urtare il caporale. Per fortuna, nessuno è rimasto ferito.Denunciato e affidato ai genitoriDenunciato e affidato ai genitoriI carabinieri sono intervenuti rapidamente, bloccando il minorenne e accompagnandolo in caserma.