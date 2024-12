Ilrestodelcarlino.it - Quattro vini cesenati selezionati per la cena alla Ca’ de Bé di Bertinoro

sono statifra i 36 ‘Vino del Tribuno 2024’ per accompagnare laorganizzata giovedì scorsoCa’ de Bè didal Tribunato di Romagna in collaborazione con il Consorziodi Romagna: si tratta del Rubicone Igt Famoso ‘Vibrazioni’ 2023 di Domini Glicine; Romagna Albana Docg secco 2023 di Zavalloni; Romagna Doc Sangiovese superiore ‘Don Pasquale’ 2021 di Podere Palazzo e Romagna Doc Sangiovese superiore riserva ‘Da Vinci in Romagna - Rocca di Cesena’ 2020 di Caviro. Nelle foto le interviste a Zavalloni e Domini Glicine di Filiberto Mazzanti, direttore del Consorziodi Romagna.