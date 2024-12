Oasport.it - Quando torna Mikaela Shiffrin? Escluse fratture, ma c’é un problema muscolare: i tempi di recupero

Secondo quanto riportato da Neve Italia, la statunitense, assente nell’odierno slalom di Killington dopo la caduta rimediata nel gigante di ieri, non ha riportato danni ad ossa o legamenti, ma soltanto un forte trauma ad addome ed anca, come visibile nel video postato ieri sui social (ma poi rimosso da Instagram).Nel video citato era visibile un’abrasione importante nella zona dell’anca, che in quel momento impediva alla statunitense di muoversi: lo stop potrebbe essere di qualche giorno, al massimo un paio di settimane, e la cancellazione dei giganti del prossimo weekend fa il gioco di.Idicomunque ancora non sono definiti con precisione, ma come detto, non saranno troppo lunghi: secondo quanto si legge nella nota della Federazione statunitense,“fatica a camminare ed oggi tiferà per le sue compagne, impegnate nello slalom, dal suo alloggio“.