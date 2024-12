Cataniatoday.it - Pro Recco troppo forte per la Nuoto Catania che crolla sul punteggio di 22-4

L'ottava giornata della Serie A1 maschile di palla2024/2025 vede lauscire sconfitta dalla piscina Comunale di Sori per mano di una Promai doma capace di imporsi per 22-4 sugli etnei. Il match, come da pronostico, è fin da subito gestito dalla Proche impone ritmo.