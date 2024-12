Sport.quotidiano.net - Primavera 2, Pisa-Napoli 1-2: altra battuta d'arresto per i nerazzurri

, 1 dicembre 2024 - Un'd'per ladi mister Matteo Innocenti, che esce sconfitta dalla sfida contro ile scivola al settimo posto in classifica. Un risultato che rispecchia un momento complicato per la squadra, ulteriormente penalizzata dall'assenza del talentuoso Ferrari, convocato dalla prima squadra di Filippo Inzaghi, impegnata oggi pomeriggio contro il Cosenza. LA GARA - La sfida, disputata sul campo di casa dela Peccioli, si è conclusa con un 2-1 in favore degli ospiti. Ilera partito bene, trovando il vantaggio al 23’ con un gol di Pucci, ma la gara si è complicata al 36’ con l'espulsione di Baldacci. In inferiorità numerica, ihanno subito il pareggio delgià al 46’ grazie a Ballabile. Nel secondo tempo, nonostante i tentativi deldi riorganizzarsi, è stato ila trovare il gol della vittoria all’81’ con Malasomma.