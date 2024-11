Inter-news.it - Precedenti Fiorentina-Inter: 6 vittorie nelle ultime 8. Un record nel mirino!

si gioca domani, domenica 1 dicembre, alle ore alle 18. Ivedono 6 le8 sfide da parte dei nerazzurri. Un obiettivo storico può essere realizzato in caso di successo dei meneghini.– Quello di domani sarà ilnumero 95 in trasferta. I successi sono 24, contro i 32 successi dei toscani e i 37 pareggi. I gol fatti sono 115, quelli subiti 139. Tenendo conto solo delle gare di Serie A, i gigliati hanno vinto 29 volte, l’22, mentre i pareggi sono stati 35. 106 reti all’attivo e 129 incassate dai nerazzurri. L’ultimo confronto, a Firenze, ha visto l’vincere con il punteggio di 1-0 una sfida decisiva per aumentare il gap sulla Juventus e creare i presupposti per il successo finale valso il ventesimo scudetto.