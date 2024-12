Infobetting.com - Pontedera-SPAL (lunedì 02 dicembre 2024 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici

Leggi su Infobetting.com

Tre vittorie consecutive hanno riportato ladi Dossena in linea di galleggiamento nonostante la penalizzazione, e sul campo delc’è la possibilità di risalire ancora andando a caccia dei playoff. I granata hanno richiamato in panchina ad inizio ottobre Menichini, storico ex di Mazzone nonchè nativo della vicina Ponsacco. Non è stata l’inversione di tendenza voluta dalla dirigenza però, con .InfoBetting: Scommesse Sportive e