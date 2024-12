Bolognatoday.it - Pizzicato a comprare eroina in macchina: finisce nei guai

È stato sorpreso dagli agenti della polizia locale di Ferrara appena dopo aver comprato dell'. Così per l'uomo, un 52enne residente in provincia di Bologna, è scattato il sequestro della droga e il ritiro della patente per trenta giorni.