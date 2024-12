Lanazione.it - Pietrasanta dice addio a Canci, veterano del commercio

(Lucca), 1mbre 2024 – Se n’è andato un altro pezzo di storia deldel centro storico di, oltre che del volontariato. Di quelli che lasciano un grande vuoto insieme a un forte senso di riconoscenza per il proprio operato. Non a caso ieri pomeriggio la chiesa dei Frati era piena di gente per l’ultimo saluto a Federigo Mauro, scomparso giovedì all’età di 91 anni, tra i volti più conosciuti in città. In particolare dai commercianti del centro. Basta nominare le “Calzature“ per spostare la lancetta dei ricordi indietro di quasi un secolo. Erano stati i suoi genitori ad avviare il negozio di scarpe nel 1935 in via Mazzini, lato mare, nei locali in cui oggi si trova l’abbigliamento “Corte Palla“. Lui ne aveva preso le redini negli anni ’50, portandolo avanti fino al 1999.