Pietrasanta, a “Panettonissimo” si confrontano i grandi artigiani del dolce natalizio

(Lucca), 1 dicembre 2024 – Dici panettone e pensi a Milano. E invece non tra qualche anno può darsi che dici panettone e pensi a, a Lucca, alla Versilia, alla Toscana. La bella sfida è cominciata ieri e oggi a, nella sua magnifica piazza del Duomo, con la Cattedrale e sullo sfondo le Alpi Apuane, con l'iniziativa creata dal "gastronauta" Davide Paolini e da Gianni Mercatali, figura di spicco della comunicazione in Italia, specializzato in vini di qualità e soprattutto bon vivant, che si chiama "", promossa dal Comune die da Le Botteghe diche sono 120 e sono presiedute da Gianluca Borgonovi, stilista, commerciante con boutique in una delle belle vie del centro storico e soprattutto "ciclone" di idee. Sedici le pasticcerie artigiane presenti in piazza per esposizione e assaggi aperti alla cittadina e ai tanti turisti, curiosi di assaggiare vari tipi deldi Natale, dai vegani di Amasia a quelli di Alex Pasticceria e poi Atelier Damiano Carrara, Belsian, Caffè Bonotti, Carran Dogliani, Harry's Bar, Il Dumo, Il Giardino, Liévita, Oltre Pan, Paradis Hotel, Patalani, Tonlorenzi, Yuri & Alice, tutte realtà del territorio, ine anche a Viareggio, Carrara, Lido di Camaiore, Lucca.