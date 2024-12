Ilgiorno.it - Passaporto dei castelli. L’ultima giornata con storia e tradizioni

Ultimo imperdibile appuntamento dell’anno per visitare i, palazzi e borghi medievali per un viaggio unico tra, leggende e. Non perdere l’opportunità di scoprire alcune delle più suggestive dimore storiche della Media Pianura Lombarda. Un’occasione straordinaria per immergersi nel passato, visitando luoghi normalmente non aperti al pubblico. Con ildei, Palazzi e Borghi medievali, disponibile in ogni località aderente, i visitatori potranno collezionare le tappe di un viaggio che da dieci anni promuove il patrimonio storico e architettonico della media pianura lombarda, attraverso quattro province: Bergamo, Brescia, Milano e Cremona. Con oltre 20.000 visitatori nel 2024, questo circuito è diventato un must per gli amanti dellae delle belle esperienze.