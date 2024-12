Parma-Lazio | programma e telecronisti Dazn Serie A 2024 2025

Leggi su Sportface.it

Ile isudi, match valido per la quattordicesima giornata della. Allo stadio Tardini i ducali hanno necessità di far punti per risalire la china in classifica, dovranno farlo però contro quella che è la squadra più in forma del momento, quella biancoceleste che sogna di lottare persino per lo scudetto. Chi avrà la meglio? Appuntamento alle ore 15 di domenica 1 dicembre.IDIsarà visibile sucon la telecronaca di Riccardo Mancini e Alessandro Budel.SportFace.