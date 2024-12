Unlimitednews.it - Papa Francesco “La ricerca della pace è una responsabilità di tutti”

ROMA (ITALPRESS) – “Nei giorni scorsi è stato commemorato il 40esimo anniversario del Trattato die di Amicizia tra Argentina e Cile. Con la mediazioneSanta Sede, esso pose fine a una disputa territoriale che aveva portato l’Argentina e il Cile sull’orloguerra. Questo dimostra che, quando si rinuncia all’uso delle armi e si fa il dialogo, si fa un buon cammino”. Lo ha sottolineato, dopo l’Angelus, in piazza San Pietro, a Roma,, che ha aggiunto: “Mi rallegro per il cessate il fuoco che è stato raggiunto nei giorni scorsi in Libano e auspico che esso possa essere rispettato da tutte le parti, permettendo così alla popolazione delle regioni interessate dal conflitto – sia libanese sia israeliana – di tornare presto e in sicurezza a casa, anche con l’aiuto prezioso dell’esercito libanese e delle forze didelle Nazioni Unite”.