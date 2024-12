Europa.today.it - Pallavolo, la Querzoli si arrende a San Mauro: il derby è della Sab Group Rubicone

Leggi su Europa.today.it

Sconfitta pesante per laVolley Forlì che sul campoSabcede 3 a 0 con i parziali di 25-14, 25-16, 25-22 e prosegue così il proprio cammino fatto solo di vittorie tra le mura di casa; al contrario una Volley Forlì in giornata no e che ha mostrato lacune in battuta e.