Ilrestodelcarlino.it - OR, occasione persa. Il derby di B finisce 0-0

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Pari esterno per l’OR Reggio Emilia (20) in Serie A2. I granata impattano 2-2 a Brandizzo (Torino) contro il VDL Fiano Plus (10) e falliscono una ghiottaper allungare in vetta, visto il turno di riposo dell’MGM 2000, ora seconda a -2. Padroni di casa avanti con Jardine, poi Fabricio Vissoto (foto) e Fation Halitjaha firmano il contro sorpasso di marca granata; a poco meno di 3’ dalla fine il pari piemontese con Perino, che da centro area non lascia scampo all’incolpevole Piccioni. In Serie Bcon un inusuale 0-0 il, con Real Casalgrandese (8) e Bagnolo calcio a 5 (12) che non si fanno male. In C1 colpi esterni per le due reggiane, con il Futsal Guastalla (16) che vince 2-1 con reti di Avena Grillo sul campo del fanalino Futsal Sassuolo (4) e il Futsal Shqiponja (15) vittorioso 5-3 a Bologna con l’Aposa (8).