Quotidiano.net - Nuovo appello del Papa sul fine vita: "Accompagnare fino alla morte naturale"

Ilha lanciato unsul. Ad alcuni parlamentari francesi, in visita in Vaticano, ha chiesto che "il dibattito sulla questione essenziale delladellapossa essere condotto nella verità. Si tratta dilaal suo termineattraverso uno sviluppo più ampio delle cure palliative".Francesco ha sottolineato che "le personedellahanno bisogno di essere sostenute da assistenti che siano fedeliloro vocazione, che è quella di fornire assistenza e sollievo pur non potendo sempre guarire". Ilè un tema caldo in Francia e, assiemequestione dell’aborto, anche quello che rende più complicate le relazioni tra la Santa Sede e il Paese guidato da Emmanuel Macron. Di entrambi gli argomenti Bergoglio parlerà ad Ajaccio, meta del suo prossimo viaggio apostolico.