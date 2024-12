Reggiotoday.it - Nuove attività imprenditoriali, Calabrese: "46 milioni per 400 disoccupati calabresi"

Leggi su Reggiotoday.it

"Altro grande risultato raggiunto in giunta con la mia proposta sull’istituzione del Fund for Self Employment and Seif Entrepreneurship (Fusese). Davvero una grande opportunità per distaccarci finalmente dalla preclusione che in Calabria non si può lavorare o non c’è lavoro. Questa azione, con.