Nuova Commissione Ue a Kiev | Con voi

9.40 Il presidente del Consiglio Europeo,Costa, l'Alta rappresentante Ue, Kallas, e la Commissaria all'Allargamento, Kos, sono in visita a, dove incontrano il presidente ucraino, Zelensky. La visita rappresenta una scelta simbolica, visto che coincide con il primo giorno di lavoro dellaeuropea. "Siamo qui per dare un messaggio: siamo dalla parte dell'Ucraina, militarmente, finanziariamente e politicamente come dal primo giorno", ha affermato Costa.