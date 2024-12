Novaratoday.it - Novara-Lumezzane | Convocati, probabili formazioni e dove vederla in tv

Sfida importante in chiave play off per il, che questo pomeriggio ospiterà ilallo stadio “Silvio Piola”.La squadra allenata da mister Gattuso si trova attualmente all’ottavo posto in campionato con 24 punti, appena uno in meno rispetto al, settima in graduatoria.